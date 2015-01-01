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नारेबाजी:चुनाव के लिए जब्त किए गए वाहन चालकों को चार दिनों से भोजन का पैसा नहीं मिला, सड़क जाम

समस्तीपुर3 घंटे पहले
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  • कालाजार भवन में दर्जनों वाहन जब्त कर रखे गए हैं, चालकों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्य के लिए कालाजार भवन में दर्जनों वाहन जब्त लगाई गई है। वाहन के चालकों को बीते चार दिनों से प्रशासन की ओर से भोजन का पैसा नहीं देने पर चालकों ने कालाजार भवन के सामने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। जाम स्थल पर चालकों का कहना था कि बीते चार दिनों से हम लोगों को भोजन नहीं दी जा रही है। और ना ही भोजन के लिए पैसा दी जा रही है। इसके कारण हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के पास जो भी पैसा था वह खत्म हो गया है।

इसके कारण हम सभी भोजन करने में असमर्थ है। वाहन चालकों का कहना है कि वाहन कोषांग पर बनी काउंटर पर पैसे के लिए जाते हैं तो बहाना बना दिया जाता है। इससे आक्रोश में आकर चालकों ने समस्तीपुर-दरभंगा मुख्य पथ के कालाजार भवन के सामने सड़क जाम कर प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जताया। आधे घंटे तक सड़क जाम रहा। कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया।

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