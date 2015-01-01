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निर्णय:1541 प्राइमरी, 876 मवि व 4986 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल योजना से होगी जलापूर्ति

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • बच्चों की सुविधा के लिए सरकार ने लिया निर्णय
  • बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से डीईओ व डीपीओ एसएसए को भेजा गया निर्देश

जिला के सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, भोजन बनाने व शौचालय प्रयोग के लिए जल की कमी को दूर करने के लिए वहां हर घर नल का जल योजना से जलापूर्ति की जाएगी। बताया जाता है कि जिला में 1541 प्राइमरी विद्यालय, 876 मध्य विद्यालय व 4986 आंगनबाड़ी केन्द्र मौजूद हैं। जहां बच्चों की सुविधा के लिए सरकार के सात निश्चय के तहत नल जल योजना से जलापूर्ति दी जानी है।

सभी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर आगामी 19 जनवरी 2021 तक जलापूर्ति की व्यवस्था कर देनी है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियाेजना परिषद के प्रधान सचिव की ओर से डीईओ के अलावे प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ की ओर से निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि इसके तहत जहां कहीं भी नल जल योजना की पहुंच नहीं होगी वहां पीएचईडी के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था दी जाएगी। वहां बोरिंग सहित टंकी, पाइप व नल की व्यवस्था विभाग ही कराएगी।

20 दिसंबर तक देनी है विद्यालयों में लगे नल की सूचना
बताया जाता है कि कई विद्यालयों में नल जल या विकास कोष से जलापूर्ति की व्यवस्था दी गई है। ऐसे विद्यालयों की जानकारी विभाग को 20 दिसंबर तक भेजनी है। इसके लिए यूडाइड 2018-19 का विद्यालयवार विवरणी अपलोड किया गया है।
प्राथमिक में 5-5 व मवि में लगेंगे 7-7 नल

बताया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 5-5 व मध्य विद्यालयों में 7-7 नल लगाया जाना है। वहीं प्राथमिक विद्यालय में दो व मध्य विद्यालय मेें पानी की तीन टंकी लगाई जाएगी। जिसमें एक पानी की टंकी शौचालय व अन्य पेयजल व एमडीएम की होगी।
उवि में पीएचईडी करेगा जलापूर्ति का कार्य

वहीं उच्च विद्यालयों में पीएचईडी के माध्यम से जलापूर्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यहां भी पेयजल व शौचालय के लिए अलग-अलग पानी टंकी की व्यवस्था कराई जाएगी। वहीं उच्च विद्यालयों में विद्यालय के विकास कोष से जलापूर्ति का निर्माण कार्य होगा।
19 जनवरी तक लगवा लिया जाएगा नल
जिला के सभी प्रारंभिक व मध्यम विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार के हर घर नल जल योजना से जलापूर्ति की जाएगी। वहीं प्रारंभिक में 5-5 व मध्य विद्यालय में 7-7 नल लगेगा। विभागीय निर्देश पर इसे 19 जनवरी तक लगवा लिया जाएगा। -बिरेन्द्र नारायण, डीईओ

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