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पहल:हेलमेट पहनिए सुरक्षित चलिए, दुर्घटना पर लगेगा ताला, जब पहनेंगे सुरक्षा...

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • 32वां सड़क सुरक्षा माह के दौरान बच्चों ने पेंटिंग से किया जागरूक

32वां सड़क सुरक्षा माह के दौरान बुधवार को मोरसंड किसान हाई स्कूल में बच्चों के बीच पेटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर बच्चों ने एक से बढ़ कर एक पेटिंग व स्लोगन लिखकर लोगों को शिक्षकों को खुश कर दिया। स्कूल के हेड मास्टर सतीश कुमार बच्चों के प्रयास की सराहना की। नवम की छात्रा अनु प्रिया, मुस्कान, अनिशा, आरती, विद्या, राजलक्ष्मी, सोनम, सत्यांशी के अलावा छात्र में माही कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष, पंकज पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया। नवम के छात्र पंकज कुमार ने हेलमेट पहनिये सुरक्षित चलिए, दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहनेंगे सुरक्षा का माला की काफी तारीफ हुई। शिक्षकों ने कहा कि आज सड़क पर अधिकतर हादसे चालक की लापरवाही की वजह से होती है। हमें इससे बचने के लिए खुद जागरूक होना होगा और दूसरों को जागरूक करना होगा।

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