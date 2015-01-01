पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तीन झुलसे:रामभद्रपुर-हायाघाट रेलवे ट्रैक पर पोल लगा रहे थे मजदूर, तार टूटा, तीन झुलसे

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मामले में डीआरएम ने दिया जांच का आदेश, तीनों विभूतिपुर थाना क्षेत्र के

समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड के रामभद्रपुर-हायाघाट के बीच गुरुवार को निर्माणाधीन दोहरीलाइन पर बिजली पोल लगाने के दौरान करंट लगने से तीन मजदूर झुलस गए। तीनों मजदूरों को प्राथमिक उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूर राॅवीन कुमार, अमरजीत कुमार व रवि कुमार विभूतिपुर थाने के बेलसंडी तारा गांव का रहने वाला है। तीनों खतरे से बाहर बताया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बिना ब्लॉक लिए कार्य एजेंसी द्वारा कार्य कराया जा रहा था, इसी दौरान यह घटना हुई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जो एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। सुबह समस्तीपुर-दरभंगा के बीच निर्माणाधीन दोहरी लाइन पर कार्य एजेंसी के मजदूर रेलवे लाइन किनारे बिजली पोल गाड़ रहे थे। कार्य को लेकर रेलवे प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। न ही कार्य एजेंसी ने ब्लॉक लिया था। इस कारण इस खंड के डाउन लाइन पर बिजली चालू थी। बिजली का पोल लगाने के दौरान पोल का ऊपरी भाग डाउन लाइन के बिजली तार से सट गया।

बिजली पोल लगाने के दौरान करंट लगने से तीन मजदूर जख्मी हो गए थे। घटना पर डीआरएम ने जांच कमेटी का गठन किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पर कार्रवाई होगी।
सरस्वती चंद्र, मीडिया प्रभारी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें