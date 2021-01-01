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परेशानी:छह दिनों से जारी है कर्मियों की हड़ताल; शहर की हर सड़क और गली में कूड़े-कचरे का लगा ढेर, स्वच्छता सर्वे में पीछे होगा नगर

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • निकाय क्षेत्र को साफ रखना चुनौती, कर्मियों की हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है कूड़े का उठाव

नगर परिषद को निगम बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मौजूद निकाय क्षेत्र को साफ रखना आज भी चुनौती है। लगभग हर माह कर्मियों की हड़ताल के कारण यहां कूड़ा का उठाव रुकता है। शहर में हर तरफ पसरी रहती है। वर्तमान में भी नगर क्षेत्र के हर प्रमुख बाजार की सड़क व गली में जमा कूड़े से स्थिति नारकीय बनी हुई है। नगर प्रशासन की ओर से तय समय में मांगें पूरी नहीं होने के बाद सफाई कर्मियों की ओर से 27 जनवरी से एक बार फिर शुरू हुई हड़ताल से शहर में हर ओर कूड़ा फैला हुआ है। वहीं हड़ताल के छह दिन बीतने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। वहीं नगर क्षेत्र में स्वच्छता सर्वे होना है। ऐसी स्थिति में नगर क्षेत्र फिर से इसमें पिछड़ सकता है।

काम जारी, जल्द टूटेगी हड़ताल

^कर्मियों की पीएफ वाली मांग पर काम जारी है। वहीं वेतन को लेकर पहल की गई है। हड़ताल तोड़ने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। ईओ के कई प्रभार में होने से भी बैठक का समय तय करने में दिक्कत आती है। सफाई व्यवस्था दुरूस्त की जाएगी। -तारकेश्वर नाथ गुप्ता, सभापति, नगर परिषद।
मांगें पूरी होने तक सफाई नहीं

^सफाई कर्मियों की हड़ताल मांगें पूरी तक जारी रहेगी। सफाई का काम नहीं किया जाएगा। प्रशासन बैठक कर हमारी मांगों का जल्द समाधान करे। -लाल बाबू साह, सचिव, नगर निकाय संघ।

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