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महंगाई की मार:अपने पुश्तैनी धंधे से विमुख हो रहे हैं युवा कुम्भकार कुछ कुम्भकार महंगाई के बीच पुरखों के धंधे में सिमटे

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • 15 सौ रुपए टेलर मिट्टी खरीदकर करते हैं दीया का निर्माण, लागत के अनुरूप नहीं मिल रही है मजदूरी

प्रखंड क्षेत्र में मिट्टी निर्माण से जुड़े कुम्भकार अब बदलते परिवेश में अपने पुस्तैनी धंधे से विमुख होने लगे हैं। समय व महंगाई के बीच धंधे में मुनाफा नहीं देख युवा वर्ग के कुम्भकार अब परदेश की ओर रुख करने पर मजबूर हैं। हालांकि पुराने लोग अब भी अपनी पुस्तैनी धंधे को किसी तरह जीवंत रखने की कोशिश में जुटे हैं। मिट्टी के कलाकार कुम्भकार को समुचित संरक्षण नहीं मिलने व लागत सामग्रियों में लगातार बेतहाशा वृद्धि से कुंभकारों में पुरखों की धंधे से अब ज्यादा लगाव नहीं दिख रहा है। दिवाली आने से एक माह पूर्व से ही जहां हजारों दियों का निर्माण कुम्भकार करते थे, वह सैकड़ों की संख्या व आर्डर पर सिमट कर रुक गया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर मूर्ति निर्माण की बात हो या फिर दीपावली, छठ पर्व की बात हो। पहले के अपेक्षा मिट्टी के मूर्ति, दिया व बर्तन निर्माण में काफी कमी आई है।

बहुत कम कुम्भकार ही परिस्थितियों व महंगाई का सामना करते हुए पुरुखों की कला को जीवंत रखने की कोशिश में जुटे हैं। खानपुर के कुम्भकार लखन पंडित ने बताया कि अब पहले वाला कमाई नहीं रह गई है। महंगाई दिनों-दिन आसमान छूने लगी है। मूर्ति निर्माण, दिया या फिर छठ पर्व में बर्तन में लागत पूंजी भी बड़ी मुश्किल से ऊपर हो पाती है। अधिकतर लोग तो अब परदेश में रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। अब लागत किसी तरह ऊपर हो पाती है। मजबूरी है कि पुरखों की मान-सम्मान के लिए इस धंधे में जुटे हैं। इसबार भी अधिक दिया नहीं बनाई गई है। ऑर्डर मिलने पर ही बनाई गई है। खानपुर के कुम्भकार कैलाश पंडित बताते हैं कि पहले जैसा आमदनी अब नहीं है। बचत कम होने के कारण बच्चे पुरखों की धंधे को छोड़ दूसरे धंधे में जुटे हैं। अब कारीगर रखकर काम करना पड़ता है। इससे बचत कम होती है। बदले जमाने में इलेक्ट्रिक लाइटों ने किया धंधे को फीका | कुम्भकार बताते हैं कि मिट्टी 15 सौ रुपए टेलर है। पहले 4 से 5 सौ रुपए टेलर था। बताया गया कि पहले दिए कि इतनी डिमांड थी कि हर घर मे मिट्टी के दिये व चुक्का कोने-कोने में दिखे जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे जमाना बदलता गया, वैसे-वैसे इलेक्ट्रिक लाइटों व चाइनीज लाइटों ने हर घर में अपना पांव पसार दिया है।

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