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मतगणना:10 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

शिवहर3 घंटे पहले
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  • मतगणना कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब 10 नवंबर को गांधी भवन में मतगणना कराई जाएगी। इसको लेकर शनिवार को श्री नबाव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आरओ मो. ईश्तेयाक अली अंसारी की उपस्थिति में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं, मास्टर ट्रेनरों ने कर्मियों को मतगणना के बारीकियों से अवगत कराया। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा गया कि ईवीएम मशीन खोलने से पहले मतगणना एजेंटों को मशीनें दिखाई जाएगी। कंट्रोल यूनिट को भी मतगणना एजेंट देख सकेंगे। उसके बाद मतगणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना के लिए सात-सात टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना को संपन्न कराने के लिए 90 मतगणना कर्मी लगाए जा रहे हैं। दो अतिरिक्त टेबल लगाए जाएंगे।

जिसमें एक माइक्रो आब्जर्वर तथा एक रिटर्निंग ऑफिसर की होगी। मतगणना टेबल पर एक काउंटिग सुपरवाइजर, एक काउंटिग असिस्टेंट तथा एक काउंटिग माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। मतगणना केंद्र के अंदर किसी को भी बाहरी वस्तुओं- मोबाइल, पानी का बोतल, खाने पीने का सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। पांच बूथों के वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीन में पड़े वोट से किया जाएगा। मतगणना सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना प्रारंभ होने पर पहले पोस्टल बैलट की गिनती की जाएगी। उसके आधे घंटे बाद ईवीएम मशीनों की मतगणना शुरू होगी।

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