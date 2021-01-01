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समिति गठित:इंटरव्यू के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

शिवहर5 घंटे पहले
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सिविल सर्जन डॉ. राजदेव प्रसाद सिंह ने पत्र जारी कर बताया है कि चिकित्सा पदाधिकारी (एपीएचसी) के रिक्त पदों पर नियोजन को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू को लेकर 4 सदस्यीय चयन समिति सदस्यों का गठन किया गया है। जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी लालदेव राम तथा महिला चिकित्सक डॉ. अंजना प्रसाद को सदस्य बनाया गया है।

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