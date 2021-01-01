पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मशरूम और मोती उत्पादन:लॉकडाउन ने राहुल को बनाया सफल मछली पालक

शिवहरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • दोस्तों की मदद से बायो फ्लॉक तकनीक से मछली पालन पर काम शुरू किया

जिले के जेल रोड स्थित बभनटोली के रहने वाले 25 वर्षीय युवा राहुल कुमार तिवारी ने लॉकडाउन को नये अवसर में बदल दिया है। लॉकडाउन से उत्पन्न परेशानियों का सामना करते हुए राहुल मछली पालक बन गए हैं। इन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई शिवहर और सीतामढ़ी में की। बाद में उन्होंने पटना से स्नातक करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परा स्नातक की डिग्री ली। भोपाल में पत्रकारिता कर रहे राहुल होली की छुट्टी में घर आए थे।

राहुल होली की छुट्टी बीताकर भोपाल जाने ही वाले थे कि अचानक लग गया। इसके बाद राहुल को अपना भविष्य और अंधकारमय दिखने लगा। क्योंकि कुछ महीने पहले ही राहुल के पिताजी को कैंसर हुआ था। इस वजह से घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन, इन्होंने इस आपदा को अवसर में बदलने की ठान ली। इन्होंने मछली पालन करने की योजना पर काम करना शुरू किया, तो घर में सभी लोग विरोध करने लगे। कहने लगे कि पढ़ लिख कर मछली पालेगा। लेकिन, इन्होंने समस्याओं का डट कर सामना किया और कुछ दोस्तों की मदद से बायो फ्लॉक तकनीक से मछली पालन पर काम शुरू किया। सबसे पहले अपने घर के सामने कई वर्ष पुराने एक छोटे तालाब में मिट्टी डाल कर उसे ऊंचा किया और वहीं पर एक प्लांट लगाया। जल्द शुरू करेंगे मशरूम की खेती |वे अभी अपने प्लांट में मशरूम की खेती करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि बिहार की जलवायु के अनुसार यहां पर ठंड के समय मशरूम की खेती और बढ़िया से की जा सकती है। क्योंकि मशरूम के लिए तापमान का प्रबंधन काफी आवश्यक होता है। इसलिए इन्होंने अपने प्लांट में ग्रीन शेड के अंदर इस माह में मशरूम की खेती करने का प्लान बनाया है। जब ठंड का मौसम बीतेगा, तब उसके बाद ये अपने टैंक में मोती का पालन करेंगे। लगन और तकनीक के साथ मेहनत की जाए, तो हो सकती है अच्छी आमदनी| राहुल का कहना है कि कोई भी किसान अगर लगन और तकनीक के साथ अच्छी मेहनत करे तो साल में एक यूनिट प्लांट से लाखों रुपये कमा सकते हैं। बिहार में अधिकतर किसान छोटे और मझोले हैं। बायो फ्लॉक से मछली पालन के लिए अधिक जमीन की जरूरत भी नहीं होती है। पढ़े लिखे युवाअों से अपील करते हुए कहते हैं कि सरकार को कोसने के बजाए अगर थोड़ी मेहनत की जाए, तो लाखों में कमाई की जा सकती है। इसके साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। बताया कि एक प्लांट से एक वर्ष में 5 से 7 लाख रुपए वार्षिक कमा सकते हैं। इसके अलावे मशरूम और मोती से भी 3 से 4 लाख रुपए वार्षिक कमा सकते हैं। हालांकि राहुल को अभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली है।

परिवार के लोगों ने शुरू में किया विरोध, अब दे रहे साथ
राहुल ने बताया कि जब सभी ओर से विरोध हो रहा था, तब इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान से उसे काफी प्रेरणा मिला। राहुल अभी दो यूनिट यानी 10 टैंक में मछली पालन कर रहे हैं। ये सभी 10 टैंक में पंगास मछली डाले हुए हैं। जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। राहुल को प्लांट बैठाने के बाद और किसानों से जुड़ने का अवसर मिला। जिससे इन्होंने अपने फॉर्म को और बेहतर बनाने पर काम किया। इनके लगन और मेहनत को देखकर परिवार के लोग अब साथ दे रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser