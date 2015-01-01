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पर्व-त्योहार:शिवहर में धनतेरस पर जमकर खरीदारी दिनभर लगा रहा जाम, परेशान रहे लोग

शिवहर4 घंटे पहले
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  • धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हुई

जिले में धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हुई। शानदार ढंग से सजे बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की। विशेषकर सोने, चांदी, गहना, बर्तन, मोबाइल व वाहनों की दिन भर में करोड़ों की बिक्री हुई। लॉकडाउन के बाद पहली बार दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौटी। धनतेरस के अवसर पर सोने-चांदी के गहने और नये बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जिसके चलते गुरुवार को इनकी दुकानों पर भारी भीड़ लगी रही। अधिकतर दुकानों के सामने टेंट लगाकर दुकानदारों ने सामान सजा रखे थे। शुक्रवार को छोटी दीपावली और शनिवार को बड़ी दीपावली होने के कारण लोगों ने पूजन में प्रतिष्ठित किए जाने वाले लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा व अन्य सामान की भी खरीदारी की। लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में सजावट तेज कर दी है। इस सजावट को लेकर लोगों ने रंग-बिरंगी लाइटों, सजावट के सामान व देवी-देवताओं के सुंदर-सुंदर चित्रों की भी खरीदारी की। इस बीच शहर के मिठाई बाजारों में भी खरीदारी तेज रही। अतिक्रमण से सड़कें हुई संकरी, लगा रहा जाम|त्योहार के मौसम में दुकानों के काफी आगे तक अतिक्रमण कर लिया गया है। ग्राहकों की बड़ी संख्या और रास्तों पर अतिक्रमण के चलते ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्य बाजारों से चौपहिया वाहनों का निकलना तो दूर, स्कूटर और मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रहा था। थाना रोड, गांधी चौक, सब्जी मंडी गेट, ब्रह्मस्थान चौक, रजिस्ट्री चौक तक परेशानी रही। अतिक्रमण को हटवाने के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों ने कोई प्रयास नहीं किया। इस कारण दिनभर शहर में जाम लगती रही और लोग रेंगते रहे। हालांकि धनतेरस पर शहर में भीड़ उमड़ने की आशंका के मद्देनजर पुलिस सतर्क दिखी। इंस्पेक्टर सुदामा राय, अध्यक्ष समर्थ कुमार सहित पुलिस बल के जवान दिनभर गश्त लगाते रहे।

अघोर आश्रम डकरामा में हुआ कापालिक व श्री चक्र पूजनोत्सव

धनतेरस के अवसर पर डकारामा स्थित अघोर आश्रम में कापालिक व श्री चक्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी शिवजी सिंह ने कहा कि अघोर पद्धति से रक्त वारिज के साथ भगवती दक्षिण काली एवं मां बंगलामुखी का पूजन किया जाता है। यह पूजा निशाकाल में होती है। कहा जाता है कि सिद्धपीठ डकरामा अद्भुत चमत्कारों से भरा है। यहां धनतेरस और दीपावली के दिन आस्था की ही नहीं धन की भी बारिश होती है। यही वजह है कि हजारों लोग यहां मत्था टेकने और आर्शीर्वाद लेने आते हैं। कापालिक पूजनोत्सव को लेकर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है।

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