पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आवेदन:मेधा छात्रवृत्ति के लिए 30 तक कर सकते हैं आवेदन

शिवहर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के अभ्यर्थी अब 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पुराने और नए आवेदन को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के तहत 2017 से लेकर 2019 तक के सफल छात्र भी आगे की छात्रवृत्ति के लिए रिनुअल कराएंगे। 30 नवंबर तक आवेदन करने के बाद 15 दिसंबर तक इसकी जांच होनी है। इसको लेकर डीईओ को मॉनिटरिंग की जवाबदेही दी गई है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के तहत हर साल मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 12वीं तक के शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें