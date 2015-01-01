पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शव मिला:हथियार से माथे पर वार कर महिला को मार डाला

शिवहर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • माधोपुर पूर्व अनंत गांव में सड़क किनारे से महिला का शव मिला

नगर थाना क्षेत्र के माधोपुर पूर्व अनंत गांव में सड़क किनारे शनिवार की सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया। शव मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने धारदार हथियार से उसके माथे पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जांच व अधिकारियों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी थी। मृतक महिला की पहचान स्थानीय निवासी किशोर राम की 28 वर्षीय पुत्री प्रियंका देवी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सामर्थ्य कुमार मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का ससुराल शिवहर शहर स्थित वार्ड नंबर तीन में है। मृतक के पिता किशोरी राम ने बताया कि पांच दिन पहले उनकी बेटी मायके आई थी।

शुक्रवार की रात सभी परिजन खाना खाकर घर में सो गए। सुबह करीब तीन बजे जागे तो घर में पंखा चलते देख पुत्री के कमरे में गया, तो देखा कि पुत्री घर में नहीं थी। उनका अनुमान हुआ कि वह सुबह टहलने निकली है। सुबह माली गांव से पढ़ने के लिए आ रहे बच्चों ने बताया कि एक महिला का शव सड़क पर पड़ा हुआ है। जब हमलोग वहां जाकर देखा, तो उनकी पुत्री का शव पड़ा देखकर सन्न रह गए। किसी धारदार हथियार से माथे पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना ससुराल वाले को दी गयी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें