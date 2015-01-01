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तस्कर फरार:बाइक से 240 बोतल शराब जब्त, तस्कर फरार

सिकरहना3 घंटे पहले
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ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के करसाहिया नर्सरी के समीप से 240 बोतल नेपाली शराब लदी एक बाइक को गुरुवार को जब्त किया। तस्कर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर भागने में सफल रहा। पकड़ी गई बाइक पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा है। पुलिस बाइक से बरामद कागजात के आधार पर पुलिस वाहन मालिक के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।

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