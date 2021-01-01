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प्राथमिकी:दहेज प्रताड़ना व अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई

सिकरहना4 घंटे पहले
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पचपकड़ी ओपी के झिटकाहीं गांव में दहेज को लेकर एक महिला को प्रताड़ित करने व उसके बहन की नाबालिग बेटी को अपहृत कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर गुलनाज बेगम ने अपने पति शेख मुस्ताक, ससुर मो. ओबैदुल्लाह, सास हसीना खातून, देवर मो. मुमताज व मो. इस्तेयाक को नामजद किया है। आवेदन के अनुसार उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ए लोग पिता से एक लाख रूपए बतौर दहेज मांग कर लाने व जमीन लिखवा देने का दबाव बनाने लगे। पिता की गरीबी का हवाला देने पर मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया।

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