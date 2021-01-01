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आदेश:मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भरना होगा प्रपत्र ‘घ’

सिकरहना4 घंटे पहले
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पंचायत चुनाव के लिए निर्गत होने वाली मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाताओं को प्रपत्र ‘घ’ भी भरना होगा। पंचायती राज विभाग ने यह आशय जारी कर दी है। चुकि विधानसभा चुनाव के दौरान 01 जनवरी 2020 को जारी मतदाता सूची को आधार माना गया है। अब 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की उम्र हासिल करने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची से बंचित न रहे इसके लिए विभाग ने प्रपत्र ‘घ’ भरने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। सभी लोगों को आज संबंधित बीएलओ को यह प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है। उक्त आशय की जानकारी एसडीएम ज्ञानप्रकाश ने दी है।

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