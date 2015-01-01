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लूट:बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण भरा बैग छीना

सिकरहना2 दिन पहले
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दुकान बंद कर घर जाने के क्रम में ढाका के एक स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर जेवर रखा झोला छीन लिया गया। घटना सोमवार की रात 08 बजे के करीब स्टेप्स स्कूल के समीप की है।

उक्त व्यवसायी ढाका के झौआराम का निवासी वीरेन्द्र प्रसाद हैं। ढाका में उनकी वीरेन्द्र प्रसाद ज्वेलर्स व बर्तन नाम से दुकान है। उनके अनुसार वे अन्य दिनों की भांति अपनी दुकान बंद कर अपने घर झौआराम जा रहे थे। अचानक पीछे से एक बाइक ओवरटेक करते हुए गाली देते हुए उन्हें रुकने को बोला। गाड़ी पर तीन व्यक्ति सवार थे।

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