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दुर्घटना:बाइक की ठोकर से महिला घायल, रेफर

सिकरहना4 घंटे पहले
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ढाका-मोतिहारी मुख्य पथ में अनुमंडलीय अस्पताल के समीप सड़क से जा रही एक महिला को गुरुवार को अज्ञात बाइक सवार ठोकर मार भाग गया। महिला बाइक के ठोकर से बुरी तरह घायल हो गई। अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया। घायल महिला लहन ढाका निवासी मो. सेराज की पत्नी मुन्नी खातून है।

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