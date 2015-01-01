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काेराेनाकाल में भी धनवर्षा:13 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार, बर्तन की खूब बिक्री हुई

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • बाइक, बर्तन, ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर दिनभर उमड़ी रही भीड़, बाजार हुआ गुलजार

दीवाली से दो दिन पहले धनतेरस के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह था। लोगों को मानना है कि इस दिन सोना, चांदी व बर्तनों की खरीदारी कर पूजा करने से धन का लाभ होता है। शायद यही कारण था कि धनतेरस के अवसर पर खासकर बाइक, सोना-चांदी, बर्तन व इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर भीड़ उमड़ती रही। जानकारों की माने तो इस दिन 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। खास तौर से बर्तन बाजार व ज्वेलर्स की दुकानों में खरीदारी को लेकर लोग सक्रिय दिखे। शहर में भीड़ के आगे सड़कों पर वाहन रेंग रही थी। सोनापट्‌टी, महंथ साह चौक, लोहापट्‌टी, कारगिल चौक, मेहसौल चौक, वीर कुंवर सिंह चौक स्थित बाजार जाम के गिरफ्त में था। श्रीराम स्टोर्स, बर्तन भंडार, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स डुमरा, व्यवसाय का केंद्र बना रहा।

शहर में केवल वाहनों की खरीद से हुआ चार करोड़ से अधिक का कारोबार

ऑटोमोबाइल व ज्वेलरी का कारोबार ऊंचाई पर

आटोमोबाइल व ज्वेलरी कारोबार सबसे ऊंचाई पर रहा। गिफ्ट देने के लिए चांदी के सिक्के लिए गए। सबसे अधिक लोगों ने बर्तनों, पूजा की थाल व गिलास की खरीदार की।

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ, खूब हुई खरीदारी

धनतेरस के त्योहार पर झाडू खरीदना शुभ माना जाता है। प्राय: लोगों के हाथों में झाडू दिखाई दे रही थी। सुबह से शाम तक झाड़ू की दुकानों पर भीड़ लगी रही। फूल झाड़ू 40 से 80 रुपये तक बिके।

सुबह से ही वाहन शोरूम में खरीदारों की रही भीड़

दोपहिया वाहनों की खरीदारी को लेकर सुबह से ही शो रूम में ग्राहकों की भीड़ रही। तीन-चार रोज पहले से भी लोग वाहन की बुकिंग करा रहे थे। जिले में लगभग 400 दो पहिया वाहन बिके।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेचा गोल्ड बांड | सोना की खरीददारी इस बार खास नहीं रही। अन्य बैंकाें से सोने की खरीददारी तो नहीं हुई। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 250 ग्राम का गोल्ड बांड बेचा। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने कहा कि इस बर गोल्ड बांड की बिक्री कोई खास नहीं रही। कोविड 19 को लेकर ग्राहकों कम पहुंच सके।

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