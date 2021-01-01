पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नामांकन:पैक्स चुनाव के लिए 14 लोगों ने किया नामांकन

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के प्रथम दिन शनिवार को कुल 14 लोगों ने नामांकन कराया। नामांकन कराने वालों में नयागांव पूर्वी पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार मिश्र और सदस्य पद के लिए शोभेन्द्र ठाकुर, अभिषेक कुमार मिश्र,संजय राम,विनोद मिश्र,बनसारा पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार और सदस्य पद के लिए नीना झा,छतवन पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए मो असद मदनी,ननौरा पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए सुखदेव यादव और सदस्य पद के लिए राम सोगरथ यादव,प्रीतम पंडित,मलहु यादव,कालेश्वर यादव,रामप्रीत यादव के नाम बताए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser