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मारपीट:दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 जख्मी

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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नगर थाना क्षेत्र के लोहापट्टी स्थित पोठिया टोला के वार्ड- 8 में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में तीन लोग जख्मी हो गए। जख्मी ज्वाला प्रसाद, उसकी पत्नी चांदनी देवी एवं वीना देवी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। प्रथम पक्ष की ओर से जख्मी चांदनी देवी ने थाने में आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि उक्त आरोपी उसके निजी जमीन में कार्य करा रहा था। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडा से मारने लगा। बीच-बचाव में आए उसके पति को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। दूसरे पक्ष की ओर से जख्मी कमल प्रसाद की पत्नी वीना देवी ने थाने में आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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