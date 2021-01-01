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39 केंद्रों पर इंटर परीक्षा का तीसरा दिन:4 परीक्षार्थी निष्कासित 498 अनुपस्थित आज अंग्रेजी व इतिहास विषय की परीक्षा

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • वीक्षकों की मांग पर 29 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है

इंटरमीडिएट की परीक्षा तीसरे दिन बुधवार को जिले के 39 केंद्रों पर जारी रही। परीक्षा के तीसरे दिन कदाचार के आरोप में चार परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। इसमें पहली पाली में मदरसा रहमानिया मेहसौल परीक्षा केंद्र से एक एवं दूसरी पाली में हाई स्कूल बरियारपुर परीक्षा केंद्र से दो व मध्य विद्यालय मुरादपुर परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी शामिल है। जबकि दोनों पालियों में कुल 498 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में आयोजित रसायन विषय की परीक्षा में 110 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 388 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सीतामढ़ी उच्च विद्यालय डुमरा सेंटर पर परीक्षा देकर निकल रही अर्चना कुमारी ने बताया कि रसायन विषय के अधिकांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गये थे। जिसका उत्तर देना बहुत आसान लगा। दिव्या ने बताया कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या अधिक थी। इससे उत्तर देना सहज रहा। केंद्राधीक्षक की मांग पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से कुल 29 वीक्षकों को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। इसमें सेंट्रल स्कूल सिमरा परीक्षा केंद्र के लिए 11, हेलेंस स्कूल परीक्षा केंद्र के लिए 12 व मध्य विद्यालय गीता भवन परीक्षा केंद्र के लिए 6 वीक्षकों को प्रतिनियुक्ति की गई है।

कंट्रोल रूम में बजती रही फोन की घंटियां
परीक्षा संचालन को लेकर मुख्यालय डुमरा स्थित डीपीओ माध्यमिक कार्यालय में संचालित कंट्रोल रूम के मोबाइल फोन की घंटियां बजती रही। कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रांे की गतिविधियों की जानकारी ली जा रही थी। प्रश्न पत्र पहुंचने संबंधी गतिविधियों के अलावा समस्याओं से अवगत कराया जा रहा था। इस दौरान केंद्राधीक्षकों ने वीक्षक की कमी के बारे में सूचना दी गई। केंद्राधीक्षकों की मांग पर डीईओ कार्यालय में रिजर्व में प्रतिनियुक्ति वीक्षकों को विभिन्न केंद्रों पर योगदान के लिए निर्देश दिया गया।​​​​​​​

अंग्रेजी विषय के प्रश्न हल्के और आसान थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक

एसबीएलसी उच्च विद्यालय रायपुर के अंग्रेजी विषय के शिक्षक रोहित कुमार बताते हैं कि अंग्रेजी विषय के प्रश्न हल्के और आसान थे। आसान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक दी गई थी।

कार्बनिक रसायन के प्रश्न बेसिक थे, जो परीक्षार्थियों के लिए सहज

हाईस्कूल शिवाईपट्‌टी के रसायन विषय के शिक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि कार्बनिक रसायन के प्रश्न बहुत ही आसान और बेसिक स्तर के थे, जो परीक्षार्थियांे के लिए सहज था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में परीक्षार्थियों के पास होने के लिए संजीवनी थी।

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