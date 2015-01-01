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घट रहे हैं मरीज, रहें सतर्क:कोविड हेल्थ केयर सेंटर से अब तक 488 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर, 18 रेफर, 4 नए मरीज मिले

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • कोविड हेल्थ केयर सेंटर में कोरोना फ्री होने की राह पर, मात्र एक मरीज है भर्ती

शहर के शांतिनगर स्थित महिला आईटीआई कॉलेज में बनाए गये डीएससीएच कोरोना फ्री होने की राह पर है। डीएससीएच से गुरुवार को चार कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर वापस चले गए। जिला एनसीडी सह डीएससीएच कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि गत 28 अक्टूबर को यहां पांच संक्रमित रह गये थे। इसमें से एक संक्रमित होम आइसोलेशन में था। जबकि गुरुवार को 4 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं, डीएससीएच में अब सिर्फ एक संक्रमित है। जिसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉ. श्री सिन्हा ने बताया कि कोविड केयर सेटर से काफी संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यहां उचित देखभाल और सही पोषण है।

कोविड की जब तक दवाई या वैक्सीन नहीं आ जाती तब हमें इसे अपने इम्यून सिस्टम से ही मात देना होगा। हमारे कोविड केयर सेंटर में अनुभवी डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टॉफ की बेहतरीन टीम हैं। जो उपचाराधीन लोगों को उचित दवा देती है। वहीं पौष्टिक भोजन ने भी वहां यहां के लोगों को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कहा कि मरीजों को सकारात्मक रखने का परिणाम है कि वे जल्द ही इस संक्रमण से रिकवर हो रहे हैं। कोविड केयर में अभी तक कुल 507 कोरोना मरीज आए। जिसमें 488 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

जिले में 2047 लोगों की कोरोना जांच में चार नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार को जिले के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल टीम द्वारा कुल 2047 लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच की गयी। इस दौरान मात्र 4 नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जबकि 05 मरीजों ने कोरोना को पराजित कर पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट गए है। इसकी जानकारी कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार यादव ने दी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3482 हाे गई है। इसमें 3444 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए है। 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में मात्र 29 केस एक्टिव है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक दो लाख 68 हजार 539 लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच की गई है।

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