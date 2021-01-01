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समीक्षा:जिले में 5 कलस्टर की स्थापना की गई है

सीतामढ़ी2 दिन पहले
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  • प्रमंडलीय आयुक्त ने योजनाओं की समीक्षा की

प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत मनीष कुमार सोमवार को पहली बार सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित विमर्श कक्ष में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, भू-अर्जन, विशेष भूमि सर्वेक्षण, एनएच, नगर निकाय, ठोस कचरा प्रबंधन, भवन निर्माण विभाग, आरसीडी आदि से संबधित योजनाओ की चालू स्थित की जानकारी प्राप्त कर संबधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह ने कहा कि जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना अंतर्गत कोविड-19 के कारण वापस आये श्रमिक भाइयों को स्वरोजगार प्रदान करने को लेकर जिले में कुल 5 कलस्टर की स्थापना की गई है। इसमे 2 रेडीमेड गारमेंट्स, एक चर्म उद्योग व 2 पेवर ब्लॉक से सम्बंधित क्लस्टर है। पॉवर पॉइंट के द्वारा उनके उत्पादों को दिखाया गया। आयुक्त ने रेडीमेड गारमेंट्स एव बथनाहा चर्म उद्योग के उत्पादों की सराहना की।

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