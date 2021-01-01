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पहल:बोधायन की तपोभूमि के लिए 5 करोड़ स्वीकृत

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • बनेगी मंदिर की चहारदीवारी व मुख्य द्वार

बिहार सरकार के द्वारा प्रखण्ड के बनगांव गोट स्थित महान गणितयज्ञ भगवान बोधायन के तपोभूमि की सौंदर्यीकरण को लेकर दूसरे किस्त में 5 करोड़ 29 लाख स्वीकृत की गई है। इधर, बसहा गांव के रामजानकी मन्दिर के अलावा पुराने तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर 6 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई हैं। इसकी जानकारी देते बाजपट्टी विधान सभा की पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री डॉ रंजू गीता ने कहा कि महान गणितयज्ञ भगवान बोधायन कि तपोभूमि को विकसित एवं सौंदर्यीकरण करना उनकी प्राथमिकताओं में है।

बताया कि प्रथम किस्त की 3 करोड़ 17 लाख से सरोवर के सौंदर्यीकरण के अलावा पर्यटकों की बैठने व पर्यटकों के ठहरने को लेकर भवन के अलावा अन्य कार्य पूरी की गई हैं। वहीं अब दूसरी किस्त की 5 करोड़ 29 लाख की लागत से मन्दिर की चहारदीवारी, द्वार गेट, लाइटों का उत्तम प्रबंध के साथ ही अन्य कार्य किये जायेंगे। मधुबन बसहा पश्चिम पंचायत के बसहा गांव मे रामजानकी मन्दिर के अलावा पुराने तालाब की सौंदर्यीकरण की जानी हैं।

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