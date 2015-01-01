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चुनाव:बाजपट्टी विस में 52.99% मतदान, कई बूथों पर अंतिम समय तक होती रही वोटिंग

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • सुबह से ही लगी रही लंबी कतार, सभी बूथों पर प्रतिनियुक्त थे अर्द्धसैनिक बल, मतदान के दौरान वाहन व पैदल गश्त लगाते रहे जवान

बिहार विधानसभा के तृतीय चरण में शनिवार को बाजपट्टी विधान सभा के बाजपट्‌टी, नानपुर व बोखड़ा प्रखंड में उत्साह के साथ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। मतदान के दौरान मतदान केंद्रो से लेकर सड़क तक सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। मतदान केंद्रो पर अर्द्धसैनिक बल के साथ पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया था। वहीं, सड़कों पर जवान वाहन व पैदल भी गश्त लगा रहे थे। सभी चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वार पर अर्द्धसैनिक बल व पुलिस पदाधिकारी सभी आने जाने वाले वाहनों को विडियोग्राफिंग के बीच जांच व पूछताछ कर रहे थे। सभी बूथों पर मेडिकल हेल्प डेस्क की तैनाती की गई थी, जो सभी मतदाताओं के तापमान की जांच के बाद उन्हें सेनिटाइजर देकर हाथ सेनिटाइज करने का निर्देश दे रहे थे। मतदान केंद्रो पर पुलिस गश्ती दल के साथ ही जोन व सुपर जोन पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचकर निरीक्षण करते देखे गए।
मतदान केंद्रो पर सुरक्षा के साथ बरती जा रही थी सख्ती
10 बजे बाजपट्‌टी विधान सभा के बूथ संख्या एक पर भीड़ लगी थी। मेडिकल डेस्क सभी मतदाताओं का तापमान जांच कर हाथ सेनिटाइज करा रही थी, वहीं इसके बाद सुरक्षा में लगे जवान उन्हें महिला व पुरूष के लिए अगल अलग कतार में दूरी बना कर रहने की नसीहत दे रहे थे। जवान बिना मास्क के आने वाले मतदाताओं को मास्क लगाने अन्यथा गमछा व रूमाल से मुंह नाक बांधने की नसीहत दे रहे थे। इधर, मतदान कर्मी भी तेजी से मतदाताओं को मतदान की इजाजत दे रहे थे तथा पोलिंग एजेंट को भी तेजी से मतदाताओं का मिलान करने का आग्रह कर रहे थे।

शाम में फिर से बढ़ गई भीड़
4:30 बजे विधान सभा के बूथ संख्या 98 व 99 पर मतदाताओं को मतदान करते रहे। केंद्र पर सुरक्षा बल के साथ ही मेडिकल डेस्क टीम मौजूद थी। मतदान कर्मी ने बताया कि सुबह में भीड़ उमरी थी, इसके बाद दस बजे के बाद महिलाएं आने लगी। दोपहर में बहुत कम लोग ही आ रहे थे। शाम को फिर से भीड़ बढ़ गई है। लोग भीड़ देखकर भी वापस हो गए थे जो अब आ रहे हैं। 5 बजे के बाद एक दो ही मतदाता मतदान के लिए आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां की व्यवस्था ठीक थी, लोग शांतिपूर्ण मतदान किए। बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। मतदान केंद्र गांव के बीच में है इसलिए लोग भीड़ में कमी देखकर ही बारी बारी से मतदान के लिए पहुंच रहे थे। धान की कटनी चल रही है, इसलिए भी लोग लेट से पहुंच रहे हैं।

दोपहर में खाली दिखा मतदान केंद्र

एक बजे बाजपट्‌टी विधान सभा के नरहरपुर बूथ संख्या 4 पर एक ही मतदाता नजर आए। मेडिकल डेस्क से जांच के बाद वे मतदान के लिए बढ़ गए। मेडिकल टीम ने बताया कि उनका तापमान जंाचने का मशीन ठीक है, सेनिटाइजर भी दिया गया है। लेकिन उन्हें मात्र स्वयं के लिए ही मास्क व गलब्स उपलब्ध कराया गया है। मतदान कर्मी व पोलिंग एजेंट ने बताया कि सुबह में मतदाताओं की भीड़ थी, लेकिन दोपहर में एक दो ही रूक रूककर मतदाता पहुंच रहे हैं। यहां 953 वोटर में 541 मतदाता मतदान कर चुके हैं। मतदान केंद्र के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे थे।

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