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चुनाव:सुपैना पुल के निर्माण के लिए 6.67 करोड़ की स्वीकृति सरकार बनते ही शुरू किया जाएगा काम : मंगल पांडेय

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • बथनाहा उच्च विद्यालय में आयोजित सभा को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री ने किया संबोधित

प्रखंड के बथनाहा उच्च विद्यालय गुरुवार को आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि एक देश में दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा। इस समस्या का अंत करते हुए कश्मीर में धारा 370 का अंत किया गया। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। हर घर में शौचालय बनवाया। हर घर बिजली पहुंचाया। कोरोना काल में खाते में पैसे भेजवाए। पइसलिए विकास और प्रगति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी अनिल कुमार राम को भारी मतों से वियजी बनवाइये।

चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह जगत जननी मां जानकी की जन्म भूमि मिथिला की पावन भूमि है। इसीलिए सीतामढ़ी में 500 बेड का अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आईटीआई कॉलेज के द्वारा शिक्षा में सुधार करने की व्यवस्था की गई। सुपैना पुल के निर्माण 6.67 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुका है। जो नए सरकार बनते ही काम हो जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा, विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर समेत अन्य मौजूद थे।

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