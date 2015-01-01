पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुर्लभ संयोग:500 वर्ष बाद बन रहा ग्रह व राशियों का दुर्लभ संयोग

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 9 नवंबर 1520 की दीपावली में था राशियों का ऐसा संयाेग

14 नवंबर 2020 की दीपावली के दिन 500 वर्ष पांच दिन बाद राशियों का दुर्लभ संयोग बनेगा। जब दीपावली के दिन गुरू व शनि ग्रह स्वयं की राशि में होगा तथा शुक्र नीच राशि में होगा। पंडित कृष्णकांत झा ने गणना के बाद बताया कि यहीं स्थिति 9 नवंबर 1520 में बना था। बताया कि गुरू अपने राशि धनू व शनि अपनी राशि मकर में रहेगा। दीपावली के दिन गुरू, शुक्र व शनि के इस संयोग से व्यक्ति व देश की आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के संकेत हैं। इन्हें आर्थिक कारक ग्रह मानी जाती है। दो ग्रहों के अपनी राशि में रहने से धन संबंधी कार्याें में बड़ी उपलब्धी मिलने की संभावना होती है। इस बार दीपावली के दिन 14 नवंबर को चतुर्दशी दोपहर दो बजे तक रहेगा, इसके बाद अमावस्या शुरू होगी। इस दिन भक्त व याचक को माता लक्ष्मी के गोद में गणेश का ध्यान हुए करते पूजा करने से अभिष्ट फल मिलेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें