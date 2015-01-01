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हत्या:गुटखा खिलाने से मना करने पर आरोपियों ने मारपीट की, फिर घर में घुसकर दबिया से वृद्ध की हत्या कर दी

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • रुपौली गांव का मामला, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुए फरार, पुलिस कर रही छापेमारी

तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के सौरी सिरसिया पंचायत अंतर्गत रुपौली गांव में बुधवार की देर रात गुटखा खिलाने से इनकार करने पर कुछ लोगों ने दबिया से प्रहार कर एक वृद्ध की हत्या कर दी। मृतक की पहचान रुपौली गांव निवासी 65 वर्षीय भोला राय उर्फ लालबाबू राय के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। मृतक के पुतोह जख्मी मालती देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गांव के ही रघुनंदन सहनी को आरोपित किया है।

बेलसंड थाना क्षेत्र के बेलसंड कोठी बाजार पर आरोपी नशे में धुत होकर वृद्ध के पुत्र देवेन्द्र राय काे गुटखा खिलाने के लिए कहा। गुटखा खिलाने से इनकार करने पर आरोपी ने वृद्ध के पुत्र के साथ मारपीट करने लगा। वह अपने घर चला गया। आक्रोशित लोग पुत्र को मारने के लिए उसके घर गया। बीच-बचाव करने गए भोला राय पर आरोपी ने पीछे से उसके सर पर प्रहार कर दिया। जिससे वहीं मौत हो गई।

मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस घटना के सभी बिन्दुओं पर जांच कर रही है।
- सैफ अहमद खान, थानाध्यक्ष, तरियानी छपरा।

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