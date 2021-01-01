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कार्यक्रम:कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके, इसके लिए कृषि शोध को दिया जा रहा है बढ़ावा : डॉ. राम ईश्वर प्रसाद

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • कृषि विज्ञान केन्द्र में 13वीं वैज्ञानिक सलाकार समिति की बैठक अायाेजित की गई

कृषि विज्ञान केन्द्र बल्हा, सीतामढ़ी में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया। उद्घाटन वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष नवलकिशोर राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉ. राम ईश्वर प्रसाद ने पिछले वर्ष की कार्ययोजना के प्रगति प्रतिवेदन की विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वही वर्ष 2021 में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किए जाने वाले कार्ययोजना की जानकारी दी। पटना से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अमरेन्द्र कुमार, डॉ. एमएस. कुंडू, पटना के वैज्ञानिक डॉ. मोनोबुरुल्ला, अनिल कुमार यादव, नीरज कुमार झा, दरभंगा के कृषि विज्ञान केन्द्र डॉ. दिव्यांशु, प्रगतिशील किसान गीता झा, सीताराम मंडल सहित कई वैज्ञानिक व अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

किसानों के हित में कृषि योजना बने, आपदा में भी लाभ उठा सके

बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा मशरूम का बीज उत्पादन करने पर बल दिया गया। ताकि किसानों को समय पर बीज मिल सके। कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके, इसके लिए शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम कर जैविक खेती पर जोर दिया जाये। इसके लिए केन्द्र के द्वारा डेमोंस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण दिया जायेे। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि सीतामढ़ी बाढ़ प्रभावित जिला है। इसलिए किसानों के हित में ऐसी कृषि योजना बनायी जाये, जिससे किसानों को आपदा के बीच भी अच्छी फसल हो और आमदनी कम से कम प्रभावित हो।

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