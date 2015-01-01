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मौत:बाइक दुर्घटना में चचरी पुल से नीचे गिरकर बाइक सवार युवक की हुई मौत

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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  • बाजपट्टी थाना क्षेत्र के सोनमनी टोल स्थित लचका पुल के समीप हुई घटना

थाना क्षेत्र के सोनमनी टोल स्थित लचका पुल के समीप शुक्रवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरसंड थाना क्षेत्र के अमाना गांव निवासी मकेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र पप्पू राय के रूप की गई है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी एवं सीओ भोगेन्द्र यादव दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, मृत युवक बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाचोपट्टी गोट स्थित अपने बहनोई बीरेंद्र राय के घर आया था। उसके बहनोई के घर का ढ़लाई कार्य हो रहा था।

ढ़लाई का कार्य पूरा नहीं होने के बाद वह बाइक से अपने घर से निकल गया। जाने के क्रम में सोनमनी टोल स्थित लचका पुल पर पहुंचते ही उसका बाइक असंतुलित होकर पुल के नीचे गहरे पानी में गिर पड़ा। पानी में गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण खोजबीन करने के लिए पानी में कूद गए। लेकिन, पानी में युवक का बाइक मिला। लेकिन, युवक नहीं मिला। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। शनिवार की सुबह उक्त युवक का शव पानी के किनारे उपलाता हुआ मिला।

दो वर्ष पूर्व ही बाढ़ में बह गया था पुल
ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले आयी भीषण बाढ़ के कारण पीसीसी पुल बह गया था। इस कारण आवागमन बाधित हो गया था। अन्य स्थानों से संपर्क भंग होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पंचायत के निधि कोष से चचरी का निर्माण किया गया है। जिससे राहगीर जान जोखिम डालकर आवागमन करते है। कई बार उक्त पुल पर घटना हो चुकी है। लेकिन, कोई भी जनप्रतिनिधि इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है।

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