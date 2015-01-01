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महोत्सव मनाया:ब्रह्माकुमारी संस्थान ने दीपावली महोत्सव मनाया

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल रोड स्थित सेवा केंद्र में गुरुवार को दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी बहन को चैतन्य लक्ष्मी के रूप में पूजा कर उनकी आरती उतारी गई। वहीं, दीपावली के महत्व की जानकारी देते हुए सेवा केंद्र की इंचार्ज बीके. वंदना बहन ने बताया कि दीपावली प्रकाश का उत्सव है। यह पर्व महज हमारे आसपास और घरों के अंधेरे को ही दूर करने का नहीं बल्कि हमारे अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का पर्व है।

अज्ञान और असत्य से मुक्ति का प्रतीक है। घरों में की जाने वाली रौशनी न केवल सजावट के लिए होती है, बल्कि वह जीवन के गहरे सत्य को भी अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल मे प्रेम व ज्ञान की लौ प्रज्वलित करें। अंधेरा हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमारी आत्मा को भटकाने का काम करता है। जीवन एक ऊर्जा है, प्रकाश का श्रोत है और अंधकार ठीक इसके विपरीत है। जबकि प्रकाश जीवन का निर्माण करता है। मौके पर डॉ. रेणु चटर्जी, मनोज कुमार, बिंदा भाई, राजनारायण, रविन्द्र, महेश, कृष्णा, बह्मदेव, पुरुषोत्तम कुमार आदि मौजूद थे।

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