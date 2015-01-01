पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:जवान के राइफल से चोरी हुई गोली बरामद चोरी करने वाला सिपाही बक्सर से गिरफ्तार

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सिपाही बैरक में सोने आया था तभी चोरी कर ली थी 30 गोलियां, इनमे से 21 गोली बरामद

एससी एसटी थाने में कार्यरत होमगार्ड जवान के राइफल की 30 गोली चोरी किए जाने के मामले में एक सिपाही व एक युवक काे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार सिपाही व युवक ने गोली चोरी कर बेचने का खुलासा किया है। चोरी हुई 30 गोली में से 21 गाेली सिपाही के पास से बरामद किया गया है। जबकि गिरफ्तार युवक के पास से बेची गई 2 गोली बरामद की गई है।

शेष 7 गोली की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस गिरफ्तार पुलिस व युवक से पूछताछ कर रही है। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान बताया गया कि पटना ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत सिपाही अखिलेश कुमार पासवान गत 15 दिसंबर को एससीएसटी थाने के बैरक में सोने के लिए आया था। रात में ही एससीएसटी थाने में कार्यरत होमगार्ड के जवान राधेश्याम मिश्रा के राइफल की 30 गोली चुरा ली।

होमगार्ड के शिकायत पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो कई खुलासा किया गया। बताया गया कि सिपाही अखिलेश कुमार पासवान अभी पटना में ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत है, जो सीतामढ़ी आया था। सोने के लिए एससीएसटी थाने के बैरक में गया था। उसने ही गोली चुरा ली। जांच अभियान के दौरान बताया गया कि उक्त पुलिस का घर बक्सर में है।

बक्सर पुलिस के सहयोग से उक्त पुलिस की गिरफ्तारी की गई। जिसके पास से चोरी की गई 21 गाेलियां बरामद की गई। उसके निशानदेही पर डुमरा थाना के विश्वनाथपुर में छापेमारी की गई। जहां मुकेश कुमार नाम युवक को गिरफ्तार किया गया। मुकेश के पास से दो गोली बरामद की गई। गिरफ्तार मुकेश ने बताया कि उसने उक्त सिपाही से 500 रुपये में गोली खरीदी थी।
नशे की हालत में धराया था अखिलेश
अखिलेश जब सीतामढ़ी में कार्यरत था, तो उस समय भी उसे नशे की हालत में ऑटाे चालकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसको लेकर एसपी ने उसे निलंबित भी कर दिया था। बात नवंबर 2019 की है। बताया जाता है कि शहर के मेहसौल चौक स्थित आजाद चौक पर नशे की हालत में ऑटाे चालकों से अवैध वसूली कर रहा था।

आक्रोशित ऑटाे चालकों ने सिपाही अखिलेश पासवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में सर्किल इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव ने मामले की जांच की थी और मामला सत्य पाया था। इसके बाद एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था। तब इस मामले का विडियो भी वायरल किया गया था।

शेष बची सात गोलियां खोज रही पुलिस

होमगार्ड के राइफल की शेष सात गाेलियों के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस शेष चोरी हुई 7 गोलियों को खोज रही है। आखिरकार सात गाेलियां किसके हाथ बेची गई? कोई और तो नहीं है शामिल गोलियां चुराने में, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

एससीएसटी थाने में कार्यरत होमगार्ड के जवान के राइफल की 30 गोलियां चोरी हुई है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में बक्सर से एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से 21 गोलियां बरामद की गई है। उसके निशानदेही पर एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। जिससे दाे गाेलियां बरामद की गई है। शेष गोलियों की तलाश की जा रही है। -अनिल कुमार, एसपी, सीतामढ़ी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें