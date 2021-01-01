पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शुरुआत:बाल श्रम रोकने के लिए अभियान की शुरुआत

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • परिहार में स्लोगन पेंटिंग के कार्य की शुरुआत

बचपन बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में परिहार प्रखंड के दुबे टोला एवं चांदपुरा गांव में स्लोगन पेंटिंग के कार्य की शुरुआत की गई। ताकि बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके। संगठन ने संरक्षण समिति के साथ मिलकर गांव में बच्चों के सुरक्षा को लेकर पहल की है। वहीं, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक विकास कुमार के निर्देशन एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी दिनेश कुमार व नीरज खन्ना के मार्गदर्शन में कार्य की निगरानी की जा रही है। जिससे बाल शोषण मुक्त गांव बन सके। ताकि कोई बच्चा अशिक्षित और किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो। ज्ञात हो कि डीएम के निर्देश के आलोक में परिहार प्रखंड में बाल संरक्षण समिति का गठन प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर की गई है।

प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रखंड के प्रमुख एवं पंचायत स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुखिया एवं वार्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य को बनाया गया है। आंदोलन के सहायक परियोजना पदाधिकारी मुकुंद चौधरी ने कहा कि संगठन ने इन गांवों के पूर्व में बाल मजदूरी से बच्चों को मुक्त करवाया था। बाल संरक्षण समिति इसलिए बनाई गई हैं, ताकि इन गांवों से जो बच्चे मुक्त हुए हैं। गांव में बाल शोषण को रोकने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन ने स्लोगन पेंटिंग के माध्यम से बाल शोषण से संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री 18001027222 नंबर एवं जागरूकता के लिए नारा लिखवाया है। साथ ही गांव को बाल शोषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसमें ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser