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केस दर्ज:मारपीट कर जख्मी कर देने के मामले में केस दर्ज

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को घेरकर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हेमचंद्र महतो ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जमीन संबंधी विवाद को लेकर उक्त सभी नामजद हथियार लेकर आया और उसे घेर लिया। इसके बाद सभी ने बुरी तरह मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी की स्थिति में परिजनों व ग्रामीणों ने इलाज के लिए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुपरी में लाया।

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