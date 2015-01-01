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जांच:विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले चेक पोस्ट पर हुई वाहनों की जांच

सीतामढ़ी2 घंटे पहले
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करीब 6:30 बजे बथनाहा विधान सभा क्षेत्र से सुरसंड विधान में प्रवेश करते ही चेक पोस्ट पर अर्द्ध सैनिक बल के जवान को मुस्तैद देखा गया। जो इधर आने-जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी व चालक से पुछताछ कर रहे थे। इसके साथ ही इस दौरान वीडियो ग्राफिंग भी की जा रही थी। बाइक सवार से तैनात जवान उसके आने व जाने के साथ ही कारण की भी जानकारी ले रहे थे। वहीं, उन्हें मास्क पहनने एवं हेलमेट पहनकर ही यात्रा करने की हिदायत दे रहे थे। कुछ बाइक सवारों से जवानों ने आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी की भी जांच की। वाहनों की तलाशी के बाद ही उन्हें दूसरे विधान सभा में प्रवेश दिया जा रहा था।
1 बजे से बूथों पर छाने लगा सन्नाटा
एक बजे तक सुनदही बूथ संख्या 4 व 4क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं आसपास कुछ दूरी पर लोगों का जमावड़ा लगा था। मतदाता एक दो करके मतदान करने पहुंच रहे थे। सुरक्षा को लेकर अर्द्ध सैनिक बल व बिहार पुलिस के अधिकारी चारो तरफ नजर जमाये थे। मतदान कर्मी भी आराम से आनेवाले मतदाताओं को मतदान करने की इजाजत दे रहे थे। इधर पोलिंग एजेंट भी एक साथ मतदाताओं की पहचान कर रहे थे।

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