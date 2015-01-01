पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ईओ ने कहा:छठ को लेकर नदी के घाटों की सफाई में जुटी नगर परिषद

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध के बावजूद नप तैयारी में जुटी, ताकि आदेश मिलने पर तैयारी पहले से पूरी रहे

छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर नगर परिषद प्रशासन जुट गई है। सीतामढ़ी शहरी क्षेत्र में 30 व डुमरा नगर पंचायत में 15 सफाई कर्मियों को छठ घाटों की साफ-सफाई व घाट निर्माण आदि कार्यों में लगा दिया गया है। शहर में गुरुवार को भी छठ घाटों की सफाई जारी रही। सफाई कर्मियों द्वारा शहर के सीता सेतु के दक्षिण, लखनदेई पुल से उत्तर व सूर्य मंदिर के करीब साफ-सफाई की गई। घास-फूस व गंदगी को हटाया गया। वहीं, एकत्रित कचरे को नप कूड़ा हटाओ गाड़ियों की मदद से डंपिंग यार्ड में पहुंचाया गया।
कई स्थानों पर अब भी फैली है गंदगी | छठ पर्व को लेकर एक सप्ताह का समय बचा है। लेकिन अब तक कई घाटों की सफाई नहीं की गई है। शहर के रिंग बांध स्थित रामघाट, सीढ़ी घाट, पुल से उत्तर रेलवे पुल तक, सीता सेतु की घाटों की सफाई नहीं हुई है। वहीं, पोखर घाटों में जानकी स्थान स्थित वैदही नगर, अर्विजा कुंड, कोवाही पोखर व खड़का पोखर की सफाई अब तक शुरु भी नहीं हुई है। इससे स्थानीय लोगों में नप प्रशासन के कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा है। वैसे नप प्रशासन छठ पर्व से पहले घाटों की सफाई करने का दावा किया।
सार्वजनिक रूप से छठ पर्व होगा या नहीं, असमंजस बरकरार
कोरोना महामारी को लेकर धार्मिक आयोजनों को सार्वजनिक रूप से करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में लोक आस्था का पर्व छठ शहर में मनाया जाएगा या नहीं इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, नप प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। ताकि आदेश मिलने पर नप की तैयारी पूरी रहे। इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी अजित कुमार शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक रूप से छठ पर्व मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। फिर भी नप कर्मी घाटों की सफाई व अन्य तैयारियों में जुट गए है। छठ पर्व से पूर्व सभी नदी घाटों व पोखरों की सफाई पूरी कर ली जाएगी।

छठ पूजा होने में महज एक सप्ताह बचा पोखर गंदा रहने से व्रतियों में नाराजगी
नानपुर। जिले में सात दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा। लेकिन, पूजा की तैयारी को लेकर छठ घाटों की सफाई नहीं होने छठ व्रती व श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी है। प्रतिवर्ष प्रखंड क्षेत्र के भदियन पंचायत स्थित पंचायत भवन के सामने स्थित पोखर में हजारों श्रद्धालु छठ पूजा करते है। छठ पूजा देखने के लिए आसपास के कई गांवों के लोग उमड़ते है। यहां पूजा की तैयारी लगभग एक माह पहले से ही शुरु हो जाती है। इस वर्ष पूजा प्रारंभ होने में महज एक सप्ताह का समय शेष है। जबकि अभी तक घाट की साफ-सफाई तक शुरु नहीं हुई है। घाट निर्माण की दूर की कौड़ी है। छठ वर्ती महाजनी देवी, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, फुलो देवी, घनश्याम झा व सुबोध कुमार आदि ने बताया कि पोखर का पानी बहुत गंदा है। जनप्रतिनिधि व प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई पहल शुरू नहीं की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें