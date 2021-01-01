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ठंड से राहत:दिन में खिली धूप से ठंड से राहत अधिकतम पारा 28 डिग्री के पार

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • 9 बजे के बाद निकली धूप, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, शाम में कनकनी

बुधवार को हालांकि सुबह में हल्का धुंध के साथ ही ठंड भी बरकरार रहा। लेकिन, 9 बजे से ही गर्माहट के साथ ध्ूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में सुबह छह बजे मौसम का तापमान 8 डिग्री था, वहीं नौ बजे से मौसम का तापमान बढ़कर तीन बजे के करीब 28 डिग्री तक पहुंच गया। शाम हाेते ही पुन: पछुआ हवा के चलने से तापमान में गिरावट होने लगी। मौसम विभाग के विशेषज्ञ रंधीर कुमार ने बताया कि शनिवार तक मौसम के मिजाज में लगातार सुधार होता रहेगा। तापमान में गर्माहट जारी रहेगी। आकाश भी साफ रहेगा तथा पूर्वा हवा से मौसम खुशनुमा बनी रहेगी। डुमरा स्थित चिल्ड्रन पार्क में बुजुर्ग, बच्चे व युवा घंटो धूप सेकते देखे गए। बच्चें पार्क के झुले व दौड़-धूप कर खेलते हुए आनंद लेते रहे। हालांकि रात के पहर ठंड का प्रभाव जारी रहेगा।

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