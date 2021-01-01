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सम्मान:साहसिक कार्य के लिए कोहबरवा गांव के कमांडर शैलेंद्र प्रसाद हुए सम्मानित

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • कमांडर शैलेंद्र प्रसाद ओडिशा के कटक रेंज में एनडीआरएफ की टीम में हैं

प्रखंड क्षेत्र के कोहबरवा गांव निवासी स्व. राम विलास साह के पुत्र कमांडर शैलेंद्र प्रसाद को उल्लेखनीय कार्य के लिए ओडिशा सरकार की ओर से बैच और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। कमांडर शैलेंद्र प्रसाद एनडीआरएफ की टीम में हैं। शैलेंद्र के सम्मानित होने से परिवार में खुशी का माहौल है। उसकी मां कौशल्या देवी ने कहा कि बेटे के साहसिक कार्य से उन्हें गर्व महसूस हो रहा है।  बड़े भाई कौशलेन्द्र कुमार प्रसाद ने बताया कि शैलेंद्र ओडिशा के कटक रेंज में तैनात है। वहीं, दूरभाष पर कमांडर शैलेंद्र प्रसाद ने बताया कि कहीं खतरा की स्थिति उत्पन्न होने की जानकारी मिलते ही तत्काल उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जान-माल की सुरक्षा में योगदान देती है। ऐसी ही कठिन स्थिति ओडिशा के राजनांदगांव जिले के गंडई में 24 अगस्त को आयी थी। यहां पर गांव के पास एक दस साल का लड़का अनिल बरसाती नाले में मछलियां पकड़ने गया था। दोपहर को पानी का फ्लो बढ़ा और अचानक बच्चे का पैर दो चट्टानों के बीच फंस गया। सूचना पर कमांडर निरीक्षक शैलेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बिना किसी चोट के बाहर निकाला गया। इस साहसिक कार्य के लिए गत दिनों 26 जनवरी को आयोजित समारोह में कमांडर शैलेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया।

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