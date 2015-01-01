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कोरोना अपडेट:2185 लोगों की कोरोना जांच में 10 मरीज मिले

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। गुरुवार को जिले के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल टीम द्वारा कुल 2185 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इस दौरान 10 नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को पराजित कर पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट गए है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3520 हाे गयी है। इसमें 3466 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट गए है। जबकि 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में मात्र 45 केस एक्टिव है।

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