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मांग:पीएम से जिले को स्मार्ट सिटी घोषित करने की मांग

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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पुनौरा धाम के निवासी सह सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश प्रसाद सिंह ने पीएमओ को पत्र भेजकर प्रधानमंत्री से सीतामढ़ी को बिहार का पांचवां स्मार्ट सिटी नगर निगम घोषित करने की मांग की है। मेल के जरिए भेजे गए संदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का श्री राम जन्मभूमि “अयोध्याधाम’ तथा सीतामढ़ी का श्री जानकी जन्मभूमि “पुनौराधाम’ विश्वप्रसिद्ध स्थल है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी परियोजना में बिहार के अंतर्गत सीतामढ़ी को पांचवां स्मार्ट सिटी बनाया जाए। सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है, जिसमें स्मार्ट सिटी को भी जोड़ दिया जाए।

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