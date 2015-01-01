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चुनाव:एमएलसी चुनाव में देवेश चन्द्र ठाकुर को बढ़त

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना में सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर को बढ़त मिल गयी है। इस खबर से क्षेत्र के लोगों में खुशी रही। देर शाम उनके समर्थक कई जगह जश्न मनाने लगे। प्रो. उमेश चन्द्र झा ने बताया कि तीन राउंड के गिनती के बाद उन्होंने 34 सौ मतो की बढ़त बना ली थी। कुल नौ राउंड की गिनती होनी है। कहा कि उन्होंने निर्णायक बढ़त बना ली है। उनकी जीत तय लग रही है। कहा कि वे इससे पहले तीन बार चुनाव जीत चुके है।

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