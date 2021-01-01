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परीक्षा की तैयारी:शीतलहर के कारण जूता-मोजा पहन आ सकेंगे परीक्षार्थी, 29016 परीक्षार्थी आज से देंगे परीक्षा

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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  • लड़कियों के लिए 22 व लड़कों के लिए 17 केंद्र बनाए गए, पहली पाली में साइंस में भौतिकी और दूसरी में आर्ट्स में राजनीति शास्त्र के पेपर

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कदाचारमुक्त परीक्षा कराने को लेकर जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहां कुल 29016 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें 22 परीक्षा केंद्र महिला परीक्षार्थियों के लिए एवं 17 परीक्षा केंद्र पुरूष परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए है। चार परीक्षा केंद्रों को आदर्श बनाया गया है। जहां परीक्षार्थियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जबकि 1100 वीक्षकों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है।

इस बार पुरुष के अपेक्षा महिला परीक्षार्थियों की संख्या अधिक बताई है। जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर 14,761 महिला परीक्षार्थी शामिल होगीं। जबकि 17 परीक्षा केंद्रों पर 14,255 पुरुष परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रश्न पत्र एवं उतर पुस्तिका पर परीक्षार्थी का नाम व फोटो होगा। अगर किसी किसी परीक्षार्थी के ओएमआर सीट पर त्रुटि पाई जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डाटा रहित उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। ठंड को देखते हुए इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों ने जूता पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी है। परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं।

जिले में बनाए गए चार आदर्श परीक्षा केंद्रों पर महिला परीक्षार्थियों को गुलाब का फूल देकर किया जाएगा स्वागत
परीक्षा को लेकर तीन नियंत्रण कक्ष शुरू

इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिले में तीन नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। जिला स्तर पर जिला माध्यमिक कार्यालय को नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जहां पांच शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी प्रकार बेलसंड में बीईओ कार्यालय बेलसंड को व पुपरी में बीईओ कार्यालय पुपरी को नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।
रविवार को जिला नियंत्रण कक्ष से ली गई जानकारी : मुख्यालय डुमरा स्थित माध्यमिक कार्यालय में रविवार को जिला नियंत्रण कक्ष दिन भर संचालित रही। इस दौरान नियंत्रण कक्ष से सभी परीक्षा केंद्रों पर हो रही कार्य की जानकारी ली जा रही है। वहीं, वीक्षकों के योगदान करने एवं परीक्षा की तैयारी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। रिजर्व में तैनात वीक्षकों को वैसे परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया जहां आवश्यकता महसूस हुई।

शहर में 30 और अनुमंडल में 9 केंद्र बनाए गए हैं

परीक्षा को लेकर शहर में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जबकि पुपरी व बेलसंड अनुमंडल में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय में लक्ष्मी किशोरी हाई स्कूल, एमआरडी बालिका हाई स्कूल, गोयनका कॉलेज, माड़बारी मध्य विद्यालय, मथुरा हाई स्कूल, नगरपालिका मवि, सीतामढ़ी उच्च विद्यालय, कमला बालिका उच्च विद्यालय, मवि सिमरा, बिंदल पब्लिक स्कूल, ओरियंटल मवि, सरस्वती विद्या मंदिर, संत जोसेफ स्कूल, डीएवी डुमरा, मवि चकमहिला, रामसेवक सिंह महिला कॉलेज, माधुरी यादव महाविद्यालय, मदरसा अजिजिया अरबिया जामा मस्जिद कोट बाजार, सेंट्रल स्कूल, मवि मुरादपुर, रघुनाथ झा महाविद्यालय, किसान कॉलेज, सेक्रेड हर्ट, विद्या भारती, मदरसा रहमानिया मेहसौल, मवि बरियारपुर, मवि गीता भवन, हाई स्कूल बरियारपुर, हेलेंस स्कूल व आरओएस पब्लिक स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जबकि पुपरी अनुमंडल में तिलक साह मवि पुपरी, महिला कॉलेज जनकपुर रोड पुपरी, प्रोजेक्ट बालिका उवि पुपरी, डीएवी पुपरी, मवि कन्या पुपरी, माड़बारी मवि पुपरी आदि शामिल हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 3256 परीक्षार्थी और 4 केंद्र बढ़े
पिछले वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर 35 केंद्र बनाए गए थे। जहां 25,760 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार 2021 में जिले में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जहां कुल 29,016 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से एवं दूसरी पाली 1:45 बजे से होगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को सुबह 9:20 बजे तक एवं दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को अपराह्न 1:35 बजे तक ही परीक्षा हॉल में इंट्री दी जाएगी।

1100 वीक्षकों की हुई प्रतिनियुक्ति, 10 मिनट पहले तक दी जाएगी छात्रों को एंट्री
डीईओ सचिंद्र कुमार ने रविवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर तैयारियों का निरीक्षण किया। महिला कॉलेज जनकपुर पुपरी पहुंचे डीईओ ने केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया। मुख्यालय डुमरा स्थित सीतामढ़ी उच्च विद्यालय में रविवार को सिटिंग प्लान शुरू करने से पहले योगदान करने वाले वीक्षकों को केंद्राधीक्षक सुजाता कुमारी सिंह ने निर्देश दिया। उन्हांेने वीक्षकों को परीक्षा हॉल में बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत करात हुए हर हाल में निर्धारित समय से पहले उपस्थित होने का निर्देश दिया। ओएमआर सीट का वितरण, परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को दी जाने वाले चेतावनी के बारे में जानकारी दी। ​​​​​​​

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