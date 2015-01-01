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वोट बहिष्कार:पुल नहीं बना इस कारण बूथ नंबर 231 ‘क’ पर एक भी वोट नहीं, 231 पर सिर्फ एक ने किया मतदान

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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  • सुपैना में पुल निर्माण की मांग को लेकर मतदाताओं ने नहीं डाला एक भी वोट

बथानाहा विस के सुपैना गांव स्थित मतदान केंद्राें पर मतदाताओं ने पुल निर्माण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया। यहां मतदाताओं ने गांव की गलियों व सड़क किनारे बैनर लगा रखे थे। इस पर लिखा था- पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार’। वोटरों को समझाने के लिए अधिकारियों की टीम बूथ संख्या 231 व 231 क पर कैंप भी कर रही थी। पंचायत के मुखिया व गांव के गणमान्य लोगों के साथ बूथ पर बुलाकर समझाया बुझाया गया लेकिन, मतदाताओं वे वोट डालने से इनकार कर दिया। हालांकि, डीएसपी सदर ने दावा किया कि एक बूथ पर एक मतदाता ने स्वेच्छा से मतदान किया। एक अन्य बूथ पर शून्य वोटिंग रहा।
पुल निर्माण की मांग को लेकर किया वोट बहिष्कार : सीतामढ़ी-सोनबरसा एनएच-77 स्थित भूतही चौक से 6 किमी दूर अधवारा नदी को पार करने के बाद सुपैना गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 231 व 231 क है। इन दोनों मतदान केंद्रों पर 1069 वोटर है। सूचना पर एसडीओ सदर, डीएसपी सदर पहुंचे, लेकिन लोग नहीं मानें।

बोखड़ा में राशन कार्ड नहीं बना तो गुस्साए, डेढ़ घंटे बाद माने

माहिसौथा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय भरौन उर्दू बूथ संख्या 296 पर राशन कार्ड से वंचित मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर दिया। सूचना पर बीडीओ रीता कुमारी के नेतृत्व में पहुंची अधिकारियों की टीम ने मतदाताओं को समझा बूझाकर मतदान करने को राजी कराया। बीडीओ द्वारा राशन कार्ड बनवाने के आश्वासन पर मतदाताओं ने डेढ़ घंटे के बाद वाेटिंग शुरू किया। वहीं चकौती पंचायत के मवि पकटोला बूथ संख्या 304 पर ईवीएम में आई खराबी के कारण आधा घंटा मतदान बाधित रहा। जबकि मवि बुधनगरा स्थित बूथ संख्या 283 पर सुबह 10 बजे इवीएम मशीन में खराबी आ गई। इसके कारण बीस मिनट तक मतदान बाधित रहा।

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