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चुनाव का तीसरा चरण:चुनाव प्रचार का शोर थमा, कल 2242 बूथों पर 15.75 लाख वोटर करेंगे मतदान

सीतामढ़ी4 घंटे पहले
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  • रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में होगी वोटिंग

बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जिले के पांच विधानसभाओं में गुरुवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने में पूरी ताक झोंकी। मतदान को लेकर गुरुवार को मतदान पदाधिकारियों के बीच 107 प्रकार के मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। मतदान सामग्री वितरण के दौरान मतदान पदाधिकारियों को ईवीएम से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सीतामढ़ी के पांच विधानसभा में आगामी 7 नवंबर को कुल 2242 बूथों पर 15.75 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग करेंगे।तीसरे चरण में जिले के पांच विधानसभा रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड व बाजपट्टी विधानसभा में मतदान होना है।

यहां कुल 85 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे है। इसमें सबसे अधिक रीगा विधानसभा में कुल 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े है। जबकि बथनाहा में 14, परिहार में 13, सुरसंड में 16 व बाजपट्टी विधानसभा में 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े है। 2242 बूथों पर 15.75 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार : सीतामढ़ी जिले के पांच विधानसभा में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके लिए कुल 2242 मतदान केंद्रों पर कुल 15 लाख 74 हजार 940 मतदाता वोटिंग करेंगे।

मतदानकर्मियों को दी गई 107 प्रकार की सामग्री

विधानसभा चुनाव को लेकर मतदानकर्मियों को कुल 107 प्रकार के मतदान सामग्रियां उपलब्ध कराई है। इसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, लिफाफा, डस्टबीन, सेनेटाइजर, गाइडलाइन, मेडिकल किट, विजिट सीट, पर्ची, अमिट स्याही, लाल झंडी, पॉलिथीन सीट, आदि शामिल है।
बाजपट्टी में सामग्री वितरण के लिए बनाए गए थे 13 स्टॉल

बाजपट्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार का मतदान पदाधिकारियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इसे लेकर प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय मधुबन में अलग-अलग 13 काउंटर बनाया गया था। बीडीओ संजीत कुमार ने बताया कि बाजपट्टी विधानसभा के कुल 454 बूथ पर चुनाव होना हैं। इस विधानसभा में तीन प्रखंड हैं।

परिहार में 313 मतदान केन्द्र का किया गया है निर्माण

परिहार | विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की गई है। इस दौरान मतदान केंद्र पर रौशनी, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्ध करा दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रखंड में कुल 313 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 28 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील एवं 71 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र की श्रेणी में रखा गया है।

313 मतदान केंद्रों को कुल 36 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 36 सेक्टरों पर जोनल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक 20 सेक्टर पर एक की क्यूआरटी मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जो ईवीएम या वीवीपैट में तकनीकी खराबी आने पर तुरंत ही ठीक करेंगे। साथ ही मतदान को सुचारू रखेंगे। विधानसभा में कुल 414 मतदान केंद्र है। बीडीअाे सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान से संबंधित सभी सामग्री एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स एवं डस्टबिन आदि वितरण किया गया हैं।

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