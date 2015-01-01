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उत्साह:डिग्रीधारकों को समान दर्जा दिए जाने से उत्साह

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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मुख्यालय डुमरा स्थित डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक पूजा कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली के मामले में राज्य सरकार को डीएलएड व बीएड डिग्रीधारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से डीएलएड डिग्रीधारकों में खुशी है। कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार को शिक्षक बहाली में इसका पालन करनी चाहिए।

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