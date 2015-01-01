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जानकारी:व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन व्यय की ली जानकारी

सीतामढ़ी3 घंटे पहले
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भारत निर्वाचन आयोग के विशेष व्यय प्रेक्षक जी बालाकृष्णन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा व वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन व्यय, एसएसटी,एफसटी के कार्यो, सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों की विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों को निर्वाचन के क्रम में किसी भी सामग्री एवं राशि वितरण पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया साथ ही शराब के अवैध कारोबारियों एवं उसके आवाजाही पर कार्रवाई सख्त करने का आदेश दिया। विशेष प्रेक्षक ने बड़े कारोबारियों की व्यापारिक गतिविधियों पर भी फंडिंग को लेकर नजर रखने का निर्देश दिया।

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