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वितरण:आंखों की जांच कर चश्मा व दवा का किया वितरण

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा पुपरी की ओर से पिछले 10 जनवरी को चयनित लोगों के आंखों का नि:शुल्क ऑपरेशन कराया गया था। उन रोगियों के आंखों की जांच के लिए रविवार को स्थानीय जालान मंदिर परिसर में जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सकों द्वारा 90 ऑपरेशन कराए हुए रोगियों के आंखों की जांच की गई। साथ ही 20 नये रोगियों की जांच की गई। नए मरीज 5 फरवरी को सारण स्थित आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाएंगे। वहीं, कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन कराए मरीजों के बीच चश्मा व दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रमेश जालान, श्याम बिहारी केजरीवाल, अमर बाजोरिया, विजय अग्रवाल, अजय टिबरेवाल, अशोक बाजोरिया, ब्रजेश बुबना, मनोज केजरीवाल, गोविंद टिबरेवाल, शिव बगला, संजय बूबना, आनंद मित्तल, संगीत केडिया, मोहित केजरीवाल, रमेश केडिया, विक्रम जालान, संतोष जालान आदि उपस्थित थे।

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