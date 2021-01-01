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सम्मान समारोह:शिक्षक के सेवानिवृत्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह

सीतामढ़ी5 घंटे पहले
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नगर के बनवारी मध्य विद्यालय के शिक्षक श्याम बाबू सिंह के सेवानिवृत होने पर बनवारी मध्य विद्यालय में विदाई सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बजरंगी दास, वरीय सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रीत शर्मा, ईश्वर राम, प्रधान शिक्षक शिवनाथ राम, साधन सेवी करूणाकर मिश्र, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पासवान, नीतिश श्रीवास्तव, मोहम्मद तौसिफ आलम, मोहम्मद करीम, अशोक सिंह आदि उपस्थित थे।

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