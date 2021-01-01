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विदाई:प्रधान शिक्षिका व सहयोगी की सेवानिवृति पर विदाई दी

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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शहर स्थित लालचंद मदन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका, शिक्षक, वरीय लिपिक एवं आदेशपाल के सेवानिवृत होने पर बुधवार को विद्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने की। इस मौके पर प्रधान शिक्षिका कुमारी पूनम, शिक्षक प्रकाश नारायण सिंह, देवेन्द्र प्रसाद सिंह, वरीय लिपिक कल्याण कुमार एवं आदेशपाल दिगंबर कापर को सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर सभी सेवानिवृत लोगों को माला, शाॅल भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं, ज्ञानतोष पाठक, डॉ. जितेंद्र प्रसाद, विजय शुक्ला, आलोक कुमार द्वारा विशेष उपहार प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन उदय कुमार करुणाकर ने किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक अजकार अहमद ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य श्री सिंह ने सभी सेवानिवृत लोगों की उज्जल भविष्य की कामना करते हुए सभी वर्तमान कर्मियों को उनसे सीख लेने की बात कही।

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