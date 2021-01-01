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अनदेखी:जविप्र विक्रेताओं तक नहीं पहुंच रहा अनाज

सीतामढ़ीएक घंटा पहले
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जिला सहित प्रदेश के लाखों उपभोक्ता जनवरी के नियमित अनाज से वंचित है। सीतामढ़ी किसान क्लब संघ के उपाध्यक्ष सह परसौनी पसंस. नीलांबर झा ने बताया कि जिले के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा समय पर एफसीआई खाते में पैसा जमा कराया गया था। बिहार सरकार एवं एनआईसी के बीच पेंच फंसे रहने के कारण जिले के विभिन्न प्रखंडों के 79 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का एसआईओ जारी नहीं होने के कारण अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाया।

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